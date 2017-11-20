Межбанк закрылся котировками доллара 26,44/26,46

В понедельник, 20 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,48/26,50, к закрытию котировки составили 26,44/26,46

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,44, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,46, максимальные - 26,52.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4466/0,4475, к закрытию котировки составили 0,4445/0,4453.

Торги по евро начались с котировок 31,1563/31,1772, к закрытию котировки составили 31,0828/31,1063.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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