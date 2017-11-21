Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 21 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,45/26,47*, к 12:00 котировки составили 26,465/26,485

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,45, максимальные - 26,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,47, максимальные - 26,49.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4443/0,4449, к 12:00 котировки составили 0,4454/0,4462.



Торги по евро начались с котировок 31,0655/31,0890, к 12:00 котировки составили 31,0381/31,0616.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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