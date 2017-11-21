Доллар на межбанке набрал 8 копеек

Во вторник, 21 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,45/26,47, к закрытию котировки составили 26,53/26,55

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,45, максимальные - 26,53. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,47, максимальные - 26,55.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4443/0,4449, к закрытию котировки составили 0,4480/0,4489.

Торги по евро начались с котировок 31,0655/31,0890, к закрытию котировки составили 31,1409/31,1643.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.