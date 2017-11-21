Дело на миллиард. НБУ не смог остановить решение суда по Суркисам

Нацбанк пытался в Высшем административном суде заблокировать взыскание "миллиарда Суркисов"

Национальный банк Украины (НБУ) не смог заблокировать в Высшем административном суде взыскание 1 млрд грн с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов. Об этом говорится в определении ВАСУ, пишет ЭП.

13 ноября Исполнительная служба открыла производство по заявлениям семьи Суркисов о взыскании указанных средств с банка.

Параллельно НБУ подал кассационную жалобу в Высший админсуд по этому делу с просьбой признать незаконным решение судов первых двух инстанций.

10 ноября ВАСУ отказал Нацбанку, однако уже 14 ноября НБУ было повторно подано ходатайство о приостановлении исполнения судебных решений.

Это ходатайство также не было удовлетворено.

Напомним, Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал ПриватБанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.

В декабре 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать ПриватБанк. Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал). Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд грн.

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов: Игорь, Григорий, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марина (дочь Игоря), Светлана (дочь Григория) Суркисы и Полина Ковалик (жена Григория). Они просили отменить решение НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым они были признаны инсайдерами ПриватБанка.

Из материалов суда следовало, что Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.

Как сообщалось, Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против НБУ.

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