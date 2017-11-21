Европейское банковское управление сменило адрес из-за Brexit
Министры 27 стран-членов Евросоюза выбрали Париж новым местом заседаний Европейского банковского управления (EBA). Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Решение было принято на полях Совета ЕС по общим вопросам в соответствии с процедурой, подтвержденной 22 июня 2017 г.
Европейское банковское управление находится в Лондоне и должно быть перенесено в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. Европейское банковское управление было создано в январе 2011 г. для борьбы с экономическим кризисом.
Ранее сообщалось, что из-за Brexit британские рабочие потеряли 448 фунтов ($592) зарплаты в год - это эквивалентно средней недельной заработной плате рабочего.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
54353
-
8378
-
7629
-
6764
-
6011