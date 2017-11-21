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Европейское банковское управление сменило адрес из-за Brexit

21.11.2017 13:43
Новым местом заседаний Европейского банковского управления стал Париж
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министры 27 стран-членов Евросоюза выбрали Париж новым местом заседаний Европейского банковского управления (EBA). Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.

Решение было принято на полях Совета ЕС по общим вопросам в соответствии с процедурой, подтвержденной 22 июня 2017 г.

Европейское банковское управление находится в Лондоне и должно быть перенесено в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. Европейское банковское управление было создано в январе 2011 г. для борьбы с экономическим кризисом.

Ранее сообщалось, что из-за Brexit британские рабочие потеряли 448 фунтов ($592) зарплаты в год - это эквивалентно средней недельной заработной плате рабочего.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Brexit, Европейский Союз
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