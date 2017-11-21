Стало известно, какой банк получил 3 млрд грн от НБУ
Тендер Национального банка Украины (НБУ) на поддержку ликвидности 15 ноября выиграл государственный Ощадбанк, сообщает FinClub.
Банк получил 3 млрд грн на 84 дня под 15,5% годовых под залог ОВГЗ.
В Ощадбанке подтвердили эту информацию, отметив, что направят деньги на увеличение кредитования своих клиентов. Деньги НБУ позволят Ощадбанку диверсифицировать источники ресурсов и не повышать ставки по депозитам в предновогодний кредитный сезон.
"Учитывая объективную тенденцию роста процентных ставок привлечений на рынке, банк применяет рыночный подход к управлению своей ликвидностью, сохраняя при этом эффективность", - заявили в пресс-службе.
С начала ноября начался рост процентных ставок. На межбанковском рынке ставки овернайт достигли 13%, а "недельные" кредиты предлагают по 17%.
Последний раз рефинансирование НБУ выдавал в июне Идея Банку (36 млн грн под 14,5% годовых). Следующий тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 13 декабря.
Как сообщалось, 15 ноября НБУ провел тендер по рефинансированию банков. По его результатам, была удовлетворена заявка одного банка на сумму в 3 млрд. грн по процентной ставке в 15,5% годовых. Название банка не сообщалось.
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