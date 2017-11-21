Стало известно, какой банк получил 3 млрд грн от НБУ

Государственный Ощадбанк выиграл тендер НБУ. Деньги направит на увеличение кредитования клиентов

Тендер Национального банка Украины (НБУ) на поддержку ликвидности 15 ноября выиграл государственный Ощадбанк, сообщает FinClub.

Банк получил 3 млрд грн на 84 дня под 15,5% годовых под залог ОВГЗ.

В Ощадбанке подтвердили эту информацию, отметив, что направят деньги на увеличение кредитования своих клиентов. Деньги НБУ позволят Ощадбанку диверсифицировать источники ресурсов и не повышать ставки по депозитам в предновогодний кредитный сезон.

"Учитывая объективную тенденцию роста процентных ставок привлечений на рынке, банк применяет рыночный подход к управлению своей ликвидностью, сохраняя при этом эффективность", - заявили в пресс-службе.

С начала ноября начался рост процентных ставок. На межбанковском рынке ставки овернайт достигли 13%, а "недельные" кредиты предлагают по 17%.

Последний раз рефинансирование НБУ выдавал в июне Идея Банку (36 млн грн под 14,5% годовых). Следующий тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 13 декабря.

Как сообщалось, 15 ноября НБУ провел тендер по рефинансированию банков. По его результатам, была удовлетворена заявка одного банка на сумму в 3 млрд. грн по процентной ставке в 15,5% годовых. Название банка не сообщалось.

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