Официальные курсы банковских металлов на 22.11.2017
22.11.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 22 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 339974,54 грн;
серебро - 4503,68 грн;
платина - 247702,17 грн;
палладий - 264922,11 грн.
Напомним, на 21 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 340548,20 грн;
серебро - 4539,50 грн;
платина - 248090,24 грн;
палладий - 263976,49 грн.
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