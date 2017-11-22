НБУ ужесточил контроль за переводами в гривне
Национальный банк Украины ввел для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков обязанность открывать в банке отдельный счет и обеспечить зачисление на него наличных в гривнях, принятых для дальнейшего перевода. Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 17.11.2017 №116.
Как сообщает пресс-служба НБУ, цель документа - усиление контроля за операциями небанковских финучреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности в гривнях для дальнейшего перевода.
В НБУ считают, что постановление позволит обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах.
В то же время для обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций, НБУ внес изменения в План счетов бухгалтерского учета банков и Инструкцию о применении Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины. Об этом говорится в постановлении НБУ от 17.11.2017 №117.
Реализации его норм, по мнению НБУ, даст пользователям возможность получать достоверную информацию об отражении в бухгалтерском учете операций по приему средств небанковскими финучреждениями или коммерческими агентами банков для последующего их перевода по назначению, с целью принятия экономических решений.
Постановления №116 и №117 вступают в силу с 22 ноября 2017 года.
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