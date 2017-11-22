Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 22 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,88 коп до 26,5105 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,42 коп - до 26,7575 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,10 коп и составляет 31,0010 грн, средний курс продажи - вырос на 1,20 коп до 31,5270 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,37 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 4,086 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,516 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5105 26,7575 0,4086 0,4516 31,0010 31,5270 Медиана 26,5000 26,7500 0,4200 0,4500 31,0250 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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