Monobank объявил о полноценном запуске

В Украине начал работу первый mobile-only банк Monobank

Команда Fintech Band запустила полноценную версию первого в Украине mobile-only банка - Monobank. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь Fintech Band Дмитрий Дубилет.

"Наконец, мы запустили monobank! Полноценно запустили! Это значит, что вы можете прямо сейчас установить на свой смартфон наше волшебное приложение", - написал Дубилет.

Напомним, Monobank - это бренд, под которым Universal Bank будет предоставлять услуги мобильного банка. Приложение виртуального банка, разработано командой экс-менеджеров ПриватБанка Дмитрием Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским, и представляет собой b2b-платформу по выпуску кредитных карт.



Первым к платформе подключился Universal Bank, входящий в группу ТАС Сергея Тигипко. Изначально в проекте должен был участвовать и Айбокс Банк, но Fintech Band приостановила сотрудничество с ним по неназванным "техническим причинам".



Универсал Банк выпускает под брендом Monobank дебетовые карты с кредитным лимитом. По данным банка, за период бета-тестирования было выпущено 15 тыс. карт с совокупным открытым кредитным лимитом в 279,3 млн грн. Отказ в предоставлении кредитного лимита получило 29,5% владельцев карт Monobank. Средний лимит - 20 тыс. грн.



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