К закрытию межбанка доллар набрал 16 копеек

В среду, 22 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,55/26,57, к закрытию котировки составили 26,71/26,73

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,55, максимальные - 26,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,57, максимальные - 26,73.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4505/0,4514, к закрытию котировки составили 0,4550/0,4559.

Торги по евро начались с котировок 31,2466/31,2675, к закрытию котировки составили 31,4563/31,4692.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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