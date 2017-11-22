ПриватБанк предостерег от нового мошенничества в Instagram
В социальной сети Instagram появился новый вид мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"В ленте новостей Instagram начали появляться рекламные сообщения, в которых говорится, что каждый гражданин Украины отныне может получить 3800 грн. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку ПриватБанка", - сказано в сообщении.
В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги, продав часть своего интернет-трафика. При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке.
Банк призывает пользователей быть осторожными.
"Законного повода, который предусматривал бы получение каждым гражданином Украины 3800 грн, нет. Поэтому в банке призывают не доверять такой рекламе, не переходить по сомнительным ссылкам и, конечно, не разглашать личную информацию и данные своих банковских карточек", - предостерегли в ПриватБанке.
Ранее Нацбанк предупреждал о том, что мошенники под видом представителей НБУ пытаются выманить реквизиты банковских карточек.
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