НБУ ослабил гривню на 15 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 15 копеек

На 23 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2664,7562 грн за $100;

3130,8221 грн за 100 евро;

4,5161 грн за 10 руб РФ.



На 22 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2649,2211 грн за $100;

3104,3573 грн за 100 евро;

4,4554 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.