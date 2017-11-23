Официальные курсы банковских металлов на 23.11.2017

Нацбанк Украины установил на 23 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 342940,80 грн;

серебро - 4520,76 грн;

платина - 247022,90 грн;

палладий - 264876,77 грн.

Напомним, на 22 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 339974,54 грн;

серебро - 4503,68 грн;

платина - 247702,17 грн;

палладий - 264922,11 грн.

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