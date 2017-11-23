Наличный доллар подорожал на 9 коп, наличный евро – на 23 коп

В четверг, 23 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9,40 коп до 26,6493 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,33 коп - до 26,8937 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 23,10 коп и составляет 31,3027 грн, средний курс продажи - вырос на 24,80 коп до 31,8377 грн. Продать евро дороже можно за 31,6 грн, купить дешевле - за 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,7 коп и составляет 4,190 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,3 коп до 4,595 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6493 26,8937 0,4190 0,4595 31,3027 31,8377 Медиана 26,6500 26,9000 0,4325 0,4600 31,3250 31,8850



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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