Доллар на межбанке подорожал на 14 копеек

В четверг, 23 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,72/26,74*, к 12:00 котировки составили 26,86/26,88

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,72, максимальные - 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные - 26,88.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4567/0,4574, к 12:00 котировки составили 0,4595/0,4605.



Торги по евро начались с котировок 31,6284/31,6494, к 12:00 котировки составили 31,8102/31,8312.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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