К закрытию межбанка доллар набрал 13 копеек

В четверг, 23 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,72/26,74, к закрытию котировки составили 26,85/26,87

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,72, максимальные - 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4567/0,4574, к закрытию котировки составили 0,4592/0,4599.

Торги по евро начались с котировок 31,6284/31,6494, к закрытию котировки составили 31,8091/31,8302.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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