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Ощадбанк перечислит в бюджет треть прибыли

23.11.2017 12:46
Для Ощадбанка и компании Укргидроэнерго установлена норма перечисления в бюджет 30% прибыли за 2017 год

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает обязать предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2017 год, что соответствует нормативу, установленному для распределения прибыли за 2016 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на официальном сайте МЭРТа.

Исключение предлагается сделать для Ощадбанка и компании Укргидроэнерго. Они должны будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2017 год - минимальный допустимый размер согласно закону об управлении объектами госсобственности.

Необходимость 30% норматива дивидендов для Ощадбанка связана с тем, что именно такой максимальный уровень ставки выплаты дивидендов предусмотрен его договорами по привлечению $1,5 млрд на внешних рынках капитала, объясняет Кабмин.

Министерства и ведомства предлагали сделать исключения и установить норматив на уровне 30% или ниже для 16 компаний.

На начало октября при заложенном в госбюджет-2017 плане в 13,4 млрд грн 101 предприятие с госдолей уплатило 15,25 млрд грн дивидендов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Госбюджет
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