 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.66  26.90   EUR:  31.30  31.74
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Банкам позволят избавиться от токсичных кредитов

23.11.2017 13:41
НБУ разработал законопроект, который поможет банкам избавиться от токсичных кредитов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины с группой экспертов завершил подготовку законопроекта "О деятельности по управлению задолженностью", который значительно облегчит банкам массовую продажу и передачу в управление сотен миллиардов гривень проблемных долгов. Об этом пишет FinClub.

Законопроект разрешит создание специализированных компаний по управлению задолженностью. Эти компании смогут покупать у банков необслуживаемые кредиты, которых уже накопилось на 477,1 млрд грн.

Долгами банков займутся компании по управлению задолженностью (КУЗ). Их сможет создать кто угодно, лишь надо внести данные о них в реестр финансовых компаний, который ведет Нацкомфинуслуг.

Минимальный уставный капитал составит не меньше 30 млн грн. Его надо будет сформировать деньгами, а не кредитами, займами или финансовой помощью. Чтобы КУЗ получила статус государственной, у государства должна быть доля свыше 50%.

Действующие финансовые или факторинговые компании, которые захотят работать с проблемной задолженностью по новым правилам, обязаны будут перерегистрироваться в соответствие с требованиями закона.

КУЗы смогут покупать и продавать долги, управлять ими. Банкам не придется получать у должников разрешение на продажу их кредитов, их просто будут уведомлять о продаже или передаче долга в управление. Спецкомпании будут готовить варианты погашения задолженности, ее реструктуризации, управлять активами (в том числе передавать в аренду или лизинг третьим лицам), участвовать, согласно профильному закону, в процедуре финансовой реструктуризации.

В Налоговый кодекс включат льготы для проблемных заемщиков и компаний по управлению задолженностью. Такие компании будут полностью освобождены от уплаты налога на прибыль, а прощенная (аннулированная) задолженность по телу кредита, процентам, комиссиям и штрафным санкциям не будет считаться дополнительным благом налогоплательщика. Это значит, что юрлицам не надо будет платить с них налог на прибыль, а физлицам - НДФЛ.

Банкам также будет проще: при продаже долгов дешевле номинала и расформировании резервов у них не будут возникать налоговые обязательства. Налоговые льготы будут действовать пять лет - до 2023 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров