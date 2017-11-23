Банкам позволят избавиться от токсичных кредитов

НБУ разработал законопроект, который поможет банкам избавиться от токсичных кредитов

Национальный банк Украины с группой экспертов завершил подготовку законопроекта "О деятельности по управлению задолженностью", который значительно облегчит банкам массовую продажу и передачу в управление сотен миллиардов гривень проблемных долгов. Об этом пишет FinClub.



Законопроект разрешит создание специализированных компаний по управлению задолженностью. Эти компании смогут покупать у банков необслуживаемые кредиты, которых уже накопилось на 477,1 млрд грн.



Долгами банков займутся компании по управлению задолженностью (КУЗ). Их сможет создать кто угодно, лишь надо внести данные о них в реестр финансовых компаний, который ведет Нацкомфинуслуг.



Минимальный уставный капитал составит не меньше 30 млн грн. Его надо будет сформировать деньгами, а не кредитами, займами или финансовой помощью. Чтобы КУЗ получила статус государственной, у государства должна быть доля свыше 50%.



Действующие финансовые или факторинговые компании, которые захотят работать с проблемной задолженностью по новым правилам, обязаны будут перерегистрироваться в соответствие с требованиями закона.



КУЗы смогут покупать и продавать долги, управлять ими. Банкам не придется получать у должников разрешение на продажу их кредитов, их просто будут уведомлять о продаже или передаче долга в управление. Спецкомпании будут готовить варианты погашения задолженности, ее реструктуризации, управлять активами (в том числе передавать в аренду или лизинг третьим лицам), участвовать, согласно профильному закону, в процедуре финансовой реструктуризации.



В Налоговый кодекс включат льготы для проблемных заемщиков и компаний по управлению задолженностью. Такие компании будут полностью освобождены от уплаты налога на прибыль, а прощенная (аннулированная) задолженность по телу кредита, процентам, комиссиям и штрафным санкциям не будет считаться дополнительным благом налогоплательщика. Это значит, что юрлицам не надо будет платить с них налог на прибыль, а физлицам - НДФЛ.



Банкам также будет проще: при продаже долгов дешевле номинала и расформировании резервов у них не будут возникать налоговые обязательства. Налоговые льготы будут действовать пять лет - до 2023 года.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.