Кредит Оптима Банк принял решение о самоликвидации
Акционеры Кредит Оптима Банка приняли решение о прекращении финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 13 ноября. Причиной стал отказ Национального банка Украины в проведении докапитализации банка до требуемого уровня (200 млн грн) по упрощенной процедуре по итогам проверки источника происхождения средств.
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