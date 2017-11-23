Кредит Оптима Банк принял решение о самоликвидации

Акционеры Кредит Оптима Банка приняли решение о прекращении банковской деятельности финучреждения

Акционеры Кредит Оптима Банка приняли решение о прекращении финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 13 ноября. Причиной стал отказ Национального банка Украины в проведении докапитализации банка до требуемого уровня (200 млн грн) по упрощенной процедуре по итогам проверки источника происхождения средств.



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