Финтех для Тигипко. Как и с кем работает Monobank

Универсал Банк Сергея Тигипко выпустил 15 000 карт под брендом Monobank. Что об этом думают в НБУ?

Monobank завершил бета-тестирование. Полноценный запуск он начинает с совокупным кредитным лимитом в 279,3 млн грн. Создатели позиционируют проект как "первый в Украине mobile-only банк", но фактически monobank - это приложение виртуального банка и бренд-вывеска для дополнительного кредитного бизнеса Универсал Банка Сергея Тигипко.



Группа ТАС Тигипко владеет брендом monobank совместно с компанией Финтех Бэнд - проектом экс-менеджеров ПриватБанка, который они начали развивать после национализации крупнейшего банка страны. Все желающие получить карту "банка без отделений" автоматически становятся клиентами Универсал Банка. Финтех Бэнд занимается только обслуживанием мобильного приложения, все остальное делают сотрудники Универсала.



С кем в итоге приходится иметь дело владельцам карт monobank и считает ли НБУ законной его работу? LIGA.net разбиралась в нюансах проекта.



Родом из Привата

Monobank стал самым громким финтех-стартапом уходящего года. За месяц работы первый в Украине "банк без отделений" выпустил мобильное приложение, которое по функционалу конкурирует с Приват24, и раздал 15 000 карт. Проект подкупает клиентов "мобильной" концепцией - все операции проходят в приложении для смартфона, которое создатели Monobank называют прямым конкурентом Приват24. Среди преимуществ - льготный кредитный период на 62 дня, бесплатное оформление, доставка и обслуживание карты и кэшбек до 20% от суммы покупок. Базовая процентная ставка - 38,4% годовых.

После обкатки в Украине создатели не исключали продвижения услуги на запад. Как появился и к чему стремится новый проект?

Monobank трудно назвать классическим стартапом. Он вырос из компании Финтех Бэнд, все ее нынешние собственники - бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, изначально вложившие в проект 60 млн грн. Позже эта сумма выросла до 120 млн грн.

Кроме фронтменов - Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета и Михаила Рогальского, которые в начале марта внесли в ее капитал по 8,4 млн грн, - в проект вложились экс-зампреды Привата Вадим Ковалев (2,4 млн), Людмила Шмальченко (6 млн), Владимир Яценко (8,4 млн грн) и бывший СЕО ПриватБанка Александр Дубилет (18 млн грн). В сентябре все они, кроме Дубилета, удвоили свои взносы. Экс-глава ПриватБанка внес дополнительно 20 млн грн, ему в итоге принадлежит 32% в Финтех Бэнде.

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Но история компании началась гораздо раньше. По данным сервиса YouControl, фирма с тем же регистрационным кодом существовала с 2003 года и поначалу называлась Химсталь-М. Ее уставный фонд - 18 500 грн, специализировалась она на оптовой продаже металлов. В январе 2017 года Химсталь-М сменила собственника. Новым владельцем стал Максим Счастливец. Сначала он переименовал компанию в Финтех Бэнд, а через два месяца переуступил ее экс-менеджерам ПриватБанка.

Чем примечателен промежуточный владелец Финтех Бэнда? Счастливец с октября 2014 года руководит днепровской компанией Каринда. Издание "Наші Гроші" связывало компанию с выводом из ПриватаБанка $18 млн. Она же фигурирует в расследовании Генпрокуратуры о завладении служебными лицами ПриватБанка средствами рефинансирования НБУ. По данным "Наших Грошей", на момент создания в 2005 году у Каринды также было другое название - "Днепропетровская финансово-промышленная группа Приват". Ее единственный собственник - компания Равенскрофт Холдингс Лимитед с Британских Виргинских островов. Она же значилась учредителем другой компании с красноречивым названием - "риват-Холдинг.

Новые владельцы уверяют, что не знакомы со Счастливцем. "Не имею понятия, кто это. Мы не имели к этому юрлицу никакого отношения, потом ее (фирму. - Ред.) переименовали - и все, - сообщил LIGA.net Гороховский. - Уж точно мы не стали бы использовать в проекте компанию, хоть как-то связанную с Приватом".

Роль Тигипко

Изначально Финтех Бэнд позиционировалась как самостоятельный IT-бизнес Гороховского, Дубилета и Рогальского. Об остальных участниках стало известно позже. "Мы вместе с Дмитрием Дубилетом, Михаилом Рогальским и несколькими другими экс-коллегами из ПриватБанка решили основать IT-компанию. Будем заниматься предоставлением IT-услуг украинским и зарубежным банкам, - писал Олег Гороховский в январе 2017-го. - Основные блоки - процессинг, CRM-системы, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.".

В то время не шла речь об эксклюзивном сотрудничестве с конкретным партнером. Первым клиентом должен был стать Айбокс Банк. Команда обещала запустить мобильное приложение а-ля Приват24 и объявила предзаказ карт. "Мы договорились с владельцем Айбокс Банка, что не просто будем поставлять ему IT-решения, а будем вылизывать все бизнес-процессы, - писал в своем Facebook Дубилет-младший. - Вплоть до того, что я лично собираюсь проводить тренинги его службе поддержки".

Собственники Финтех Бэнда рассчитывали, что к кооперации подключатся и другие финучреждения, в 2018 году компания планировала выход на западные рынки, рассказывали весной Гороховский и Дубилет.

До запуска проекта банк Владимира Дробота не дошел из-за временных проблем с капиталом. Реализовать идею взялся Универсал Банк Сергея Тигипко.

Функции участников разделились. Кол-центр, техподдержка, доставка и точки выдачи карт - сфера ответственности Универсал Банка, говорит брат совладельца Финтех Бэнда Анатолий Рогальский. Финтех Бэнд обслуживает только мобильное приложение Monobank. Бренд совместно принадлежит компании экс-приватовцев и группе ТАС Сергея Тигипко, добавляет он. "Мы довольно стремительно запустились, поэтому заявка еще на рассмотрении в Укрпатенте, в ближайшее время ждем свидетельство", - подтверждает замглавы правления Универсал Банка Юлия Акуленко.

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Инвестиции Финтех Бэнда в проект ограничиваются его капиталом. "Мы инвестировали в пределах уставного фонда, - говорит Гороховский. - Остальную часть средств вложил Универсал Банк". Общую сумму инвестиций в Финтех Бэнд не называют, ссылаясь на коммерческую тайну.

Могут ли к monobank присоединиться другие участники? Это зависит не только от Финтех Бэнда, говорит Анатолий Рогальский: "Мы готовы сотрудничать с другими банками, но это, скорее, будет под брендом самого банка или абсолютно новое название".

"Приложение и бренд monobank были разработаны для Universal Bank. Если другие банки захотят присоединиться к бренду - это нужно будет обсуждать. Сейчас сложно об этом говорить", - уточняет Юлия Акуленко.

НБУ размышляет

Универсал Банк занимается всем, что касается непосредственного контакта с конечным клиентом, сообщила Акуленко. Решение о выдаче кредита также принимает банк, доходами от кредитных программ с Финтех Бэнд он не делится.

На чем зарабатывает финтех-компания? Банк платит за пользование и обслуживание мобильного приложения, уточняет Рогальский. "Мы привлекли Fintech Band в качестве подрядчика для помощи в реализации проекта monobank, - рассказывает Акуленко. - Детали взаиморасчетов - это коммерческая тайна".

"Банк выделил под проект отдельную команду, с остальными менеджерами Универсала клиенты Monobank не пересекаются, - добавляет Рогальский. - Единственные варианты контакта - клиент захотел получить карту в отделении и невозврат кредита". У Monobank отделений нет, верификация проходит, как правило, в точках выдачи карт (например, в родном для Финтех Бэнда Днепре это стенд в ТЦ Мост-Сити) или на месте бесплатной доставки по заказу клиента.

Такой формат работы расходится с позицией НБУ, который запрещает банкам дистанционно верифицировать клиентов и открывать счета до завершения идентификации. "Верификация клиента происходит до или во время установления деловых отношений, - сообщили LIGA.net в пресс-службе Нацбанка. - Главное - это нужно сделать до проведения самой операции, например, открытия счета".

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В Финтех Бэнде с такой трактовкой не согласны. Универсал выпускает неименные карты, поэтому для активации счета и, соответственно, мобильного приложения сотрудники банка просто сверяют оригиналы документов с отсканированными через смартфон копиями, рассказывает Рогальский. То есть формально счет считается открытым лишь после того, как "выездной" менеджер банка подтвердит личность клиента и собственноручно активирует приложение на его смартфоне.

"С этим проблем быть не должно, НБУ разрешает проводить идентификацию клиентов даже кредитным агентам, - говорит Рогальский - В Monobank выдачей карт занимаются не агенты, а непосредственно сотрудники Универсала, люди на точках выдачи и пешие сотрудники тоже находятся в штате банка".

В НБУ настаивают на своем: дистанционной идентификации без личного присутствия клиента в отделении, в том числе через видеосвязь, быть не может. Для этого нужны изменения в законодательство - в первую очередь в Закон о противодействии отмыванию доходов, добавляют в пресс-службе регулятора.

Претензий к Универсалу Нацбанк пока не предъявляет. Принципиально эту тему в регуляторе пока не обсуждали, конкретных решений еще не было, рассказал LIGA.net один из менеджеров НБУ.

Позиция НБУ не мешает партнерам зарабатывать. За период бета-тестирования Универсал Банк открыл кредитных лимитов на 279,3 млн грн, средний чек - 20 000 грн, рассказывает Юлия Акуленко. В открытии кредитного лимита отказали 29,5% держателей карт. Основная причина отказа - плохая кредитная история или ее отсутствие, добавляет банкир.

Потенциальную проблемную задолженность банк намерен частично передавать коллекторским компаниям. "Мы уже разработали систему работы по взысканиям задолженности, у проекта очень жесткий и эффективный коллекшн, - говорит Акуленко. - Не возвращать кредиты, взятые в Monobank, - это большая авантюра".

Кристина Болотова

Сергей Шевчук