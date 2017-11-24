НБУ ослабил гривню на 22 копейки

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 22 копейки

На 24 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2686,1440 грн за $100;

3182,5434 грн за 100 евро;

4,5947 грн за 10 руб РФ.



На 23 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2664,7562 грн за $100;

3130,8221 грн за 100 евро;

4,5161 грн за 10 руб РФ.



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