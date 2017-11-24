Межбанк открылся котировками доллара 26,87/26,89

В пятницу, 24 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,87/26,89 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4595/0,4604.



Торги по евро начались с котировок 31,8275/31,8512.





Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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