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Ощадбанк возьмет под контроль активы российского бизнесмена

24.11.2017 11:57
АМКУ разрешил государственному Ощадбанку взять под контроль активы компаний Дмитрия Буряка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил государственному Ощадбанку взять под контроль активы компаний Нитеко и Строительные технологии, которые контролируются российским бизнесменом Дмитрием Буряком.

"Это позволит банку обеспечить возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставления гостиничных услуг", - сообщает пресс-служба АМКУ.

Обе компании имеют кредиторскую задолженность перед Ощадбанком.

Буряк также контролирует в Украине девелоперскую компанию DeVision, в активе которой находятся гостиница Ramada Encore, ТРЦ Домосфера и Атмосфера, БЦ Европа. В сентябре Ощадбанк забрал недвижимость братьев Буряков, напоминает FinClub.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, АМКУ
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