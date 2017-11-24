Ощадбанк возьмет под контроль активы российского бизнесмена
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил государственному Ощадбанку взять под контроль активы компаний Нитеко и Строительные технологии, которые контролируются российским бизнесменом Дмитрием Буряком.
"Это позволит банку обеспечить возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставления гостиничных услуг", - сообщает пресс-служба АМКУ.
Обе компании имеют кредиторскую задолженность перед Ощадбанком.
Буряк также контролирует в Украине девелоперскую компанию DeVision, в активе которой находятся гостиница Ramada Encore, ТРЦ Домосфера и Атмосфера, БЦ Европа. В сентябре Ощадбанк забрал недвижимость братьев Буряков, напоминает FinClub.
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