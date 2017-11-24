Ощадбанк возьмет под контроль активы российского бизнесмена

АМКУ разрешил государственному Ощадбанку взять под контроль активы компаний Дмитрия Буряка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил государственному Ощадбанку взять под контроль активы компаний Нитеко и Строительные технологии, которые контролируются российским бизнесменом Дмитрием Буряком.



"Это позволит банку обеспечить возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставления гостиничных услуг", - сообщает пресс-служба АМКУ.



Обе компании имеют кредиторскую задолженность перед Ощадбанком.



Буряк также контролирует в Украине девелоперскую компанию DeVision, в активе которой находятся гостиница Ramada Encore, ТРЦ Домосфера и Атмосфера, БЦ Европа. В сентябре Ощадбанк забрал недвижимость братьев Буряков, напоминает FinClub.



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