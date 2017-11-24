Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 24 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,90 коп до 26,7183 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,03 коп - до 26,9540 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,89 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,43 коп и составляет 31,4570 грн, средний курс продажи - вырос на 17,83 коп до 32,0160 грн. Продать евро дороже можно за 31,7 грн, купить дешевле - за 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 4,199 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,617 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7183 26,9540 0,4199 0,4617 31,4570 32,0160 Медиана 26,7400 26,9500 0,4350 0,4600 31,5000 32,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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