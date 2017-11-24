Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,03 коп - до 26,9540 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,89 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 15,43 коп и составляет 31,4570 грн, средний курс продажи - вырос на 17,83 коп до 32,0160 грн. Продать евро дороже можно за 31,7 грн, купить дешевле - за 31,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 4,199 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,617 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7183
|
26,9540
|
0,4199
|
0,4617
|
31,4570
|
32,0160
|
Медиана
|
26,7400
|
26,9500
|
0,4350
|
0,4600
|
31,5000
|
32,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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