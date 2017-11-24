Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 24 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,87/26,89*, к 12:00 котировки составили 26,90/26,92

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные - 26,92.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4595/0,4604, к 12:00 котировки составили 0,4600/0,4609.



Торги по евро начались с котировок 31,8275/31,8512, к 12:00 котировки составили 31,9276/31,9513.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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