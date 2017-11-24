ФГВФЛ назвал условия возвращения крупных вкладов в Дельта Банке

Крупные вкладчики Дельта Банка смогут вернуть свои деньги только в случае освобождения активов банка из-под залога ряда кредиторов

Крупные вкладчики ликвидируемого Дельта Банка, вклады которых превышают гарантированную сумму возмещения 200 тыс. грн, смогут вернуть свои деньги в общем объеме на 8,8 млрд грн только в случае освобождения активов банка из-под залога ряда обеспеченных кредиторов. Об этом сообщил заместитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрей Оленчик, пишет УНИАН.



"Эти структуры заключили договоры залога с Дельта Банком, чтобы их обязательства удовлетворялись вне очереди", - сказал Оленчик.



По его словам, при балансовой стоимости активов Дельта Банка в 94,3 млрд грн их рыночная стоимость составляет всего 27,4 млрд. Но даже при реализации активов по такой стоимости выручка покроет выплаты вкладчикам третьей очереди (уже выплаченные вклады в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн на общую сумму 15,5 млрд грн) и четвертой очереди (вклады "200+" на 8,8 млрд грн).



Есть еще одна специфика Дельта Банка: его лучшие активы находятся в залоге по обязательствам перед обеспеченными кредиторами, требования которых должны погашаться вне очереди, добавил Оленчик.



Он сообщил, что среди этих кредиторов - Ощадбанк с требованиями на 1,7 млрд грн, ГИУ (3,9 млрд грн) и ряд кредиторов, имеющих отношение к группе Фокстрот (5 млрд грн).



Замглавы ФГВФЛ отметил, что договоры с обеспеченными кредиторами являются ничтожными, но кредиторы с этим не согласны, в связи с чем идут длительные судебные процессы с Ощадбанком, ГИУ, Фокстротом.



"Суды проходят с переменным успехом, но в целом, у нас есть обоснованные ожидания, что если не со всех 11 миллиардов, то хотя бы со значительной части этой суммы будет снято обременение, и мы сможем продать активы, чтобы выплатить средства вкладчикам", - сказал он.



Представитель ФГВФЛ сообщил также, что общественная организация "Союз вкладчиков Дельта Банка" уже инициировала судебные разбирательства с Национальным банком Украины, который имеет претензии на активы в размере 9 млрд грн.



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