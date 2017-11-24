При участии Meinl Bank из Экспобанка вывели 500 млн грн - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов обнаружил махинации в Экспобанке, совершенные посредством австрийского Meinl Bank

Из-за действий мошенников оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу Экспобанка, стала в более чем 3,5 раза меньше балансовой стоимости - 1,1 млрд грн и более 3,8 млрд грн, соответственно. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Вывод средств на подставные предприятия с иностранным капиталом, дробление сумм вкладов приближенных к владельцам банка физлиц, отчуждения с целью присвоения недвижимого имущества - это далеко не полный перечень схем и манипуляций с ликвидными активами, которые были применены в Экспобанке накануне банкротства, отмечает ФГВФЛ.



За несколько дней до введения временной администрации в банк (12 сентября 2014 года), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн грн. Сертификаты предъявило физлицо. Полученные таким образом средства после конвертации частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, не превышающие гарантированные 200 тыс. грн. Аналогичные факты дробления ФГВФЛ установил и в отношении средств, принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лиц. Кроме того, временная администрация обнаружила еще одну схему, в которой снова "засветился" австрийский Meinl Bank.



26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, австрийское финучреждение списало средства, размещенные на корреспондентском счете Экспобанка, в суммах около $21,5 млн и €13,6 млн, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов. Целью кредитования была покупка дебиторской задолженности в украинском банке.



На сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности не покупала, указывает ФГВФЛ. Кроме того, в течение июля - сентября 2014 должностные лица Экспобанка путем злоупотребления своим служебным положением, заключались мнимые кредитные сделки, в том числе, с другими банками. Так, в одном из банков Экспобанк оформил кредитные договоры на сумму 131 млн грн, передав в обеспечение несколько объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых почти на 30% превышала сумму кредитов. Суммы кредитных средств были выведены из банка, а кредитор продал залог другому лицу, которое, в свою очередь, оперативно взыскало залоговое имущество в свою пользу.



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