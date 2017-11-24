Межбанк закрылся котировками доллара 26,87/26,90

В пятницу, 24 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,87/26,89, к закрытию котировки составили 26,87/26,90

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные - 26,93.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4595/0,4604, к закрытию котировки составили 0,4597/0,4605.

Торги по евро начались с котировок 31,8275/31,8512, к закрытию котировки составили 32,0263/31,0621.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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