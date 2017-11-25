Коломойский подал в суд на своих бывших советников
Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал иск против нью-йоркской глобальной консалтинговой фирмы AlixPartners по поводу ее работы с Национальным банком Украины (НБУ) относительно национализации финучреждения. Об этом пишет Reuters.
По имеющимся данным, такой иск Коломойский подал в Высокий суд Лондона 20 ноября.
Он также через представителя выразил разочарование тем, что его ранее доверенные лица, AlixPartners, решили действовать против его интересов.
До того, как компания AlixPartners начала работу на регулятора, она получала конфиденциальную информацию, конфиденциальную для Коломойского, заявил бизнесмен.
В отдельном заявлении консультант Gabara Strategies от имени адвокатов Коломойского сказал, что работа AlixPartners для ПриватБанка и НБУ явно враждебна к Коломойскому как бывшему акционеру финучреждения.
Теперь Коломойский ищет способы запретить AlixPartners работу с НБУ или ПриватБанком, а также прекратить их контракты с третьими лицами по делу банка.
В компании и Нацбанке ситуацию не комментируют.
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