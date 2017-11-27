Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 27 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,73 коп до 26,6910 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,60 коп - до 26,9600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,55 коп и составляет 31,5625 грн, средний курс продажи - вырос на 13,55 коп до 32,1515 грн. Продать евро дороже можно за 31,8 грн, купить дешевле - за 31,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,2 коп и составляет 4,147 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,622 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,52 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6910 26,9600 0,4147 0,4622 31,5625 32,1515 Медиана 26,7000 26,9500 0,4300 0,4600 31,6000 32,1500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.