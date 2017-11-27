Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,60 коп - до 26,9600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 10,55 коп и составляет 31,5625 грн, средний курс продажи - вырос на 13,55 коп до 32,1515 грн. Продать евро дороже можно за 31,8 грн, купить дешевле - за 31,95 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,2 коп и составляет 4,147 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,622 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,52 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6910
|
26,9600
|
0,4147
|
0,4622
|
31,5625
|
32,1515
|
Медиана
|
26,7000
|
26,9500
|
0,4300
|
0,4600
|
31,6000
|
32,1500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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