Украинцы скупили ОВГЗ более чем на 1 млрд грн

На руках у населения находится портфель ОВГЗ на 1,11 млрд грн

Объем ОВГЗ, принадлежащий населению, вырос к 24 ноября до 1,112 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Днем ранее этот показатель составлял 910 млн грн.

Прирост за день составил 202 млн грн, тогда как общий рост ОВГЗ в обращении составил 3,14 млрд грн (в том числе у банков - на 2,9 млрд грн).

21 ноября 2017 г. Министерство финансов провело размещение валютных ОВГЗ на $88,87 млн под 5,4% годовых на срок 2 года и 3 месяца.

13 ноября сообщалось, что НБУ впервые начал публиковать показатель инвестиций физических лиц в ОВГЗ.

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