Банки ЕС вывели из Великобритании €350 млрд в преддверии Brexit

Европейские банки уменьшают вложения в британские активы

Европейские банки уменьшили свои вложения в британские активы на 17% С момента принятия Великобританией решения о Brexit. Общий отток средств банков из Великобритании составил €350 млрд, пишет Financial Times.



По официальным данным, финучреждения 27 стран Евросоюза (ЕС) за период с июня 2016 года по июнь 2017 года сократили вложения в британские активы с €1,94 трлн до €1,59 трлн. Обязательства банков снизились с €1,67 трлн до €1,34 трлн.



Отток средств может увеличиться к 29 марта 2019 года - моменту выхода Великобритании из ЕС, прогнозирует издание.



Правительство Соединенного Королевства в предстоящие два года направит дополнительные €3,37 млрд на подготовку к Brexit.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.