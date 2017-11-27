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Банки ЕС вывели из Великобритании €350 млрд в преддверии Brexit

27.11.2017 10:35
Европейские банки уменьшают вложения в британские активы
Фото: EPA

Европейские банки уменьшили свои вложения в британские активы на 17% С момента принятия Великобританией решения о Brexit. Общий отток средств банков из Великобритании составил €350 млрд, пишет Financial Times.

По официальным данным, финучреждения 27 стран Евросоюза (ЕС) за период с июня 2016 года по июнь 2017 года сократили вложения в британские активы с €1,94 трлн до €1,59 трлн. Обязательства банков снизились с €1,67 трлн до €1,34 трлн.

Отток средств может увеличиться к 29 марта 2019 года - моменту выхода Великобритании из ЕС, прогнозирует издание.

Правительство Соединенного Королевства в предстоящие два года направит дополнительные €3,37 млрд на подготовку к Brexit.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ЕС, Brexit
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