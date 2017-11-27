НБУ планирует внести изменения в свои нормативно-правовые акты

Нацбанк намерен привести пяд своих нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством

Национальный банк Украины (НБУ) планирует внести изменения в ряд своих нормативно-правовых актов для приведения их в соответствие с последними изменениями законодательства. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. Он предусматривает изменения в ряд положений, включая положение о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте, о расчетных палатах для предъявления векселей к платежу, о порядке осуществления банками операций с векселями в национальной валюте.



Также предусмотрены изменения в положение о порядке исполнения банками документов на перевод, покупку и продажу иностранной валюты или банковских металлов в особый период. Кроме того, изменения касаются положения о порядке исполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест денежных средств в иностранных валютах и банковских металлах и положения об электронных деньгах в Украине.



Изменения разработаны, в частности, на основании закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах", сообщает НБУ.



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