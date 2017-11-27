Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,50 коп - до 26,9490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,78 грн, минимальный курс продажи - 26,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 13,63 коп и составляет 31,5933 грн, средний курс продажи - вырос на 13,80 коп до 32,1540 грн. Продать евро дороже можно за 31,8 грн, купить дешевле - за 31,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 4,194 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,620 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,52 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,52 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7073
|
26,9490
|
0,4194
|
0,4620
|
31,5933
|
32,1540
|
Медиана
|
26,7050
|
26,9500
|
0,4300
|
0,4615
|
31,6000
|
32,1700
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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