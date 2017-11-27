Наличные курсы валют: данные на 12:00

В понедельник, 27 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,10 коп до 26,7073 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,50 коп - до 26,9490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,78 грн, минимальный курс продажи - 26,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,63 коп и составляет 31,5933 грн, средний курс продажи - вырос на 13,80 коп до 32,1540 грн. Продать евро дороже можно за 31,8 грн, купить дешевле - за 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 4,194 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,620 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,52 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,52 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7073 26,9490 0,4194 0,4620 31,5933 32,1540 Медиана 26,7050 26,9500 0,4300 0,4615 31,6000 32,1700



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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