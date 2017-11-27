Из банка Богуслав вывели активы до прихода ФГВФЛ - СМИ
Из банка Богуслав вывели часть активов до введения временной администрации. Об этом пишет Экономическая правда.
Банк имел в портфеле высоколиквидные активы в виде ОВГЗ на сумму более 200 млн грн, или около 75% от общего объема высоколиквидных активов в портфеле.
С 29 сентября по 2 октября, перед введением временной администрации, банк заключил ряд соглашений для обеспечения выполнения своих обязательств приблизительно на такую же сумму.
Кредиторами, которые получили в обеспечение бонды, стали: Альфа-Банк (обязательства Богуслава перед ним составляли 61 млн грн), банк Авангард, которым ранее владела Валерия Гонтарева (17 млн грн), и компания Профинвест (110 млн грн).
Эта компания фигурирует в уголовном производстве относительно незаконного завладения акций рынка Нивки.
Кроме того, в течение сентября-октября наблюдалась тенденция к дроблению депозитов.
Сумма вкладов физических лиц уменьшилась примерно на 10% (около 30 млн грн), а вот сумма возможного возмещения Фондом гарантирования по вкладам физических лиц выросла на 15% (более 25 млн грн) - до 188 млн грн.
В банке знали, что вскоре может наступить банкротство и поэтому крупные депозиты VIP-клиентов, превышающие 200 тыс. грн, разбивались на суммы до 200 тыс., чтобы попасть под возмещение со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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