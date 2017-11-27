ПриватБанк назначил финдиректором топа из УкрСиббанка

Экс-финдиректор УкрСиббанка Анна Самарина назначена на аналогичную должность в ПриватБанк

Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка назначил Анну Самарину заместителем председателя правления и финансовым директором. Такое решение банк принял сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба.



Набсовет передал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов для утверждения ее кандидатуры.



Самарина назначена на срок три года и приступит к своим обязанностям 1 января 2018 года, после получения согласования в НБУ.



В 2006-2015 гг. Анна Самарина работала финансовым директором дочернего банка группы BNP Paribas - УкрСиббанка.



С июля 2015 года работала в штаб-квартире группы BNP Paribas во Франции.



Также набсовет ПриватБанка принял решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя председателя правления. Пахачук продолжит выполнять обязанности главы до его назначения.



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