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ПриватБанк назначил финдиректором топа из УкрСиббанка

27.11.2017 13:49
Экс-финдиректор УкрСиббанка Анна Самарина назначена на аналогичную должность в ПриватБанк
Фото: EPA

Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка назначил Анну Самарину заместителем председателя правления и финансовым директором. Такое решение банк принял сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба.

Набсовет передал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов для утверждения ее кандидатуры.

Самарина назначена на срок три года и приступит к своим обязанностям 1 января 2018 года, после получения согласования в НБУ.

В 2006-2015 гг. Анна Самарина работала финансовым директором дочернего банка группы BNP Paribas - УкрСиббанка.

С июля 2015 года работала в штаб-квартире группы BNP Paribas во Франции.

Также набсовет ПриватБанка принял решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя председателя правления. Пахачук продолжит выполнять обязанности главы до его назначения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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