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Индустриалбанк разработал схему слияния с Экспресс-банком

27.11.2017 14:40
Индустриалбанк выпустит акции с целью конвертации акций Экспресс-банка

Индустриалбанк намерен выпустить акции с целью конвертации акций Экспресс-банка в рамках слияния двух финучреждений. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), пишет FinClub.

Акционеры банка на собрании 4 декабря рассмотрят данный вопрос, а также утвердят передаточный акт.

"Выпуск акций с целью конвертации акций Экспресс-банка (как присоединяющегося банка) в акции Индустриалбанка (как банка-правопреемника)", - говорится в повестке собрания.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Индустриалбанк
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