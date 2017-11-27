Индустриалбанк разработал схему слияния с Экспресс-банком

Индустриалбанк выпустит акции с целью конвертации акций Экспресс-банка

Индустриалбанк намерен выпустить акции с целью конвертации акций Экспресс-банка в рамках слияния двух финучреждений. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), пишет FinClub.



Акционеры банка на собрании 4 декабря рассмотрят данный вопрос, а также утвердят передаточный акт.



"Выпуск акций с целью конвертации акций Экспресс-банка (как присоединяющегося банка) в акции Индустриалбанка (как банка-правопреемника)", - говорится в повестке собрания.



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