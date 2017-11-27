Ставки по долларовым депозитам снова снижаются
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам в гривне снизились. Ставки по депозитам в долларах после двухнедельной паузы снова упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.11.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по депозитам ВТБ Банк, Пивденный, Пиреус. Вернум Банк повысил процентные ставки.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 27.11.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,74%
|
8,15%
|
9,43%
|
11,59%
|
12,09%
|
12,23%
|
USD
|
1,00%
|
0,99%
|
1,32%
|
2,13%
|
2,78%
|
3,13%
|
EUR
|
0,67%
|
0,62%
|
0,87%
|
1,40%
|
1,96%
|
2,35%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне упала по депозитам на период от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 11,59%). Синхронно опустилась доходность по вкладам сроком от 6 до 12 месяцев и для бессрочных сбережений (на 0,05 п.п. до 12,09% и до 7,74% годовых соответственно). Подешевели депозиты сроком свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 12,23%). Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых. Доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев составляет 9,43% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений снизилась на 0,03 п.п. и составляет 1,00% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца не изменилась и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,02 п.п. и предлагают 1,32% годовых. Доходность вкладов на срок от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,04 п.п. до 2,13% годовых. А депозиты периодом от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 2,78% годовых. Стоимость вкладов на период свыше 12 месяцев по-прежнему - 3,13% годовых.
Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,67% годовых. Вклады периодом до 1 месяца предлагают 0,62% годовых. Стоимость депозитов на срок от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,02 п.п. до 0,87% годовых. А вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,03 п.п. до 1,40% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев выросла на 0,04 п.п. до 1,96% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 2,35% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 27.11.17
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