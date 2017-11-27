Межбанк закрылся котировками доллара 26,82/26,845
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,80, максимальные - 26,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83, максимальные - 26,88.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4610/0,4618, к закрытию котировки составили 0,4606/0,4615.
Торги по евро начались с котировок 32,0401/32,0759, к закрытию котировки составили 32,0284/32,0502.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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