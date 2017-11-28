Официальные курсы банковских металлов на 28.11.2017

Нацбанк Украины установил на 28 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 347489,92 грн;

серебро - 4588,83 грн;

платина - 250909,78 грн;

палладий - 268621,06 грн.

Напомним, на 27 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 346957,27 грн;

серебро - 4588,78 грн;

платина - 251104,32 грн;

палладий - 270482,14 грн.

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