ПриватБанк требует от компаний Коломойского 50 млрд грн - СМИ

ПриватБанк активизировался с подачей исков к структурам бывших акционеров. Судебные процессы происходят в разных регионах

В сентябре-ноябре государственный ПриватБанк активизировался с подачей исков к структурам, которые, по данным Генпрокуратуры, стали должниками банка по итогам прошлогодней реструктуризации, пишет Finbalance.

Издание отмечает, что речь идет долгах "старых" заемщиков на 127 млрд грн, которые были фактически переоформлены на "новых" заемщиков, близких к "приватовцам".

Соответствующие судебные процессы происходят в разных регионах (в том числе в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской областях).

Речь идет, собственно, о таких судебных делах по искам Приватбанка:

№924 / 840/17 - о взыскании 5680000000 грн задолженности с ООО "Сантех Мастер"; №922 / 3118/17 - 5500000000 грн с ООО "Триумф 15"; №906 / 1034/17 - 5240000000 грн с ООО "Боранд Трейд"; №911 / 3472/17 - 5160000000 грн с ООО "Бизнеспром Инвест"; №904 / 9854/17 - 5160000000 грн с ООО "Пром Гарант Плюс"; №911 / 3471/17 - 5100000000 грн с ООО "Агротрейд ЛТД"; №912 / 3479/17 - 5 млрд грн с ООО "Хромия"; №912 / 3480/17 - 4600000000 грн с ООО "Денвер-Оил"; №904 / 9853/17 - 4140000000 грн с ООО "Гастелло Групп"; №906 / 1033/17 - 3850000000 грн с ООО "Дрим-Компани"; №912 / 3478/17 - 2800000000 грн с ООО "Нион Инвест Групп"; №904 / 9147/17 - 738 млн грн с ООО "Арнад Групп" и другие.

В сентябре Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на ряд активов, которые связывают с "приватовцами". Речь идет об уголовном производстве о выводе из ПриватБанка 19 млрд грн рефинансирования НБУ.

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