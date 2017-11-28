 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.71  26.95   EUR:  31.56  32.09
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют: данные на 10:00

28.11.2017 10:14
Во вторник, 28 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,43 коп до 26,6530 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,55 коп - до 26,8935 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,13 коп и составляет 31,5320 грн, средний курс продажи - упал на 3,15 коп до 32,1225 грн. Продать евро дороже можно за 31,75 грн, купить дешевле - за 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 4,135 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,620 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6530

26,8935

0,4135

0,4620

31,5320

32,1225

Медиана

26,6500

26,9000

0,4300

0,4610

31,6000

32,1250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров