Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 28 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,43 коп до 26,6530 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,55 коп - до 26,8935 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,13 коп и составляет 31,5320 грн, средний курс продажи - упал на 3,15 коп до 32,1225 грн. Продать евро дороже можно за 31,75 грн, купить дешевле - за 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 4,135 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,620 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6530 26,8935 0,4135 0,4620 31,5320 32,1225 Медиана 26,6500 26,9000 0,4300 0,4610 31,6000 32,1250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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