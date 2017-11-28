Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 28 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,83 коп до 26,6790 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,80 коп - до 26,9010 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,81 грн, минимальный курс продажи - 26,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,97 коп и составляет 31,5737 грн, средний курс продажи - упал на 2,27 коп до 32,1313 грн. Продать евро дороже можно за 31,78 грн, купить дешевле - за 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,200 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,621 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6790 26,9010 0,4200 0,4621 31,5737 32,1313 Медиана 26,7000 26,9000 0,4300 0,4610 31,6200 32,1500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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