К закрытию межбанка доллар набрал 7 копеек

Во вторник, 28 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,83/26,855, к закрытию котировки составили 26,90/26,93

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,83, максимальные - 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,855, максимальные - 26,93.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4597/0,4605, к закрытию котировки составили 0,4604/0,4611.

Торги по евро начались с котировок 31,9411/31,9681, к закрытию котировки составили 31,9652/31,9982.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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