НБУ отменил послабления для банков

Нацбанк отменил своей постановление от 2015 года, которое вводило послабления для банков

Национальный банк Украины (НБУ) изменил требования к деятельности банков, принятые в период ухудшения экономической ситуации. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Правление НБУ признало утратившим силу постановление N129 от 24 февраля 2015 года "О некоторых вопросах деятельности банков".



"Это постановление было принято в связи с одновременным негативным влиянием на деятельность банковской системы существенных факторов, которые носили шоковый характер - резкое ухудшение экономической ситуации, значительная девальвация национальной валюты, события в Крыму и на Востоке", - отмечает Нацбанк.



Отмена постановления обусловлена тем, что негативные последствия такого влияния уже идентифицированы банками и учтены в разработанных ими планах мероприятий по приведению показателей своей деятельности к нормативным требованиям.



Относительно банков, которые сейчас приводят показатели своей деятельности к нормативным, продлен мораторий на применение мер воздействия за нарушение этих показателей и действие ограничений в отношении осуществления такими банками отдельных видов банковских операций.



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