Ощадбанк отсудил у экс-собственников группы Креатив $200 млн

Государственный Ощадбанк добился признания поручительства Максима Березкина и Юрия Давыдова по задолженности ЧАО Креатив на $200 млн

Апелляционный суд Кировоградской области поставил точку в судебном сборе между Ощадбанком и экс-собственниками ЧАО Креатив.

Как сообщает пресс-служба Ощадбанка, суд оставил без изменений решение Кировского районного суда г. Кировограда, которым в пользу Ощадбанка с Максима Березкина и Юрия Давыдова, которые являются поручителями по обязательствам ЧАО Креатив, взыскана задолженность в сумме более $180 млн, 12 млн. евро и 117 млн. грн.

Кроме того, с Давыдова за подачу апелляционной жалобы было взыскано в госбюджет 83 млн грн судебного сбора, уплата которого ранее была отсрочена.

"Банк в апелляционном суде отстоял решение суда первой инстанции, вопреки стараниям ответчиков любым способом избежать ответственности", - отметили в Ощадбанке.

В банке подчеркнули, что, несмотря на попытки ответчиков признать свои обязательства по поруке прекращенными, суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, придерживаясь законной и последовательной позиции, принял сторону Ощадбанка и отказал им в удовлетворении встречного иска.

После апелляционного обжалования решение суда первой инстанции вступило в законную силу и будет передано на принудительное исполнение.

Доля кредитов ЧАО Креатив в госбанках по состоянию на конец марта 2015 года составляла около 80%, или более 11,3 млрд грн. Основная часть долга приходится на Ощадбанк (6,73 млрд грн), Укргазбанк (2,04 млрд грн), Укрэксимбанк (2,54 млрд грн). Среди кредиторов также есть Landesbank Berlin, UniCredit Bank (Германия), UniCredit Bank (Чехия), Райффайзен Банк (Чехия), Укрсоцбанк и др.

В августе 2016 года Кировский районный суд Кировограда удовлетворил иска Ощадбанка к бывшим топ-менеджерам и владельцам компании Креатив Максиму Березкину и Юрию Давыдову, которые являются поручителями по долгам компании, в сумме более $180 млн, 12 млн евро и 117 млн грн.

В мае 2016 года Ощадбанк выиграл суд у Березкина на сумму $25 млн. Был наложен арест на все его имущество и начато принудительное взыскание.

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