Фонд гарантирования хочет досрочно вернуть Минфину 1 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) хочет досрочно вернуть Министерству финансов 1 млрд грн. Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, пишет FinClub.
"Оказывается, взять кредит намного проще, чем погасить. Хотим вернуть деньги, а у нас не получается. Сейчас мы ведем с Минфином переговоры о досрочном погашении кредита", - сказал Ворушилин.
В планах на следующий год - погасить долг перед Национальным банком Украины (НБУ) и вернуть 10 млрд грн Министерству финансов.
Глава ФГВФЛ подсчитал, что ежегодно фонду нужно платить 2,4 млрд грн только процентам по заимствованиям Минфину и НБУ. "При этом сборов по кредитам мы получаем всего 3 млрд грн", - сказал Константин Ворушилин.
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