Фонд гарантирования вкладов начал расследование вывода активов из банка Богуслав

Началось расследование вывода активов из банка Богуслав. Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин.



"Сейчас мы проводим расследование. Банк накануне введения временной администрации дробил депозиты и выводил активы. Речь идет об ОВГЗ", - уточнил Ворушилин.



В фонде подсчитали, что в результате дробления депозитов общая нагрузка на Фонд по выплатам гарантированных сумм увеличилась на 15-20%.



По данным ФГВФЛ, 96% (5,6 тысяч человек) всех вкладчиков банка Богуслав получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 178 млн грн.



Всего у физлиц в банке на 1 октября было 250 млн грн. На 6 ноября его гарантированные обязательства составляли 189,53 млн грн.



Владельцами существенных долей в банке на 1 ноября были Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.

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