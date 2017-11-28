Хорошковский покупает "дочку" российского Сбербанка - источник

В следующем году Валерий Хорошковский должен закрыть сделку по покупке украинской "дочки" российского Сбербанка

Совладелец телеканал Интер Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в следующем году завершит сделку по приобретению бизнеса российского Сбербанка в Украине. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в банковских кругах.



По словам источника, Валерий Хорошковский намерен закрыть сделку в первом квартале 2018 года.



Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и главный офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск.



В НБУ и Антимонопольном комитете Украины эту информацию не подтвердили.



7 ноября НБУ разрешил бизнесмену Сергею Тигипко купить другую украинскую "дочку" Сбербанка - Ви Эс Банк.



Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.



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