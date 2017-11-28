 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.67  26.90   EUR:  31.58  32.14
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Хорошковский покупает "дочку" российского Сбербанка - источник

28.11.2017 18:52
В следующем году Валерий Хорошковский должен закрыть сделку по покупке украинской "дочки" российского Сбербанка
Валерий Хорошковский

Совладелец телеканал Интер Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в следующем году завершит сделку по приобретению бизнеса российского Сбербанка в Украине. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в банковских кругах.

По словам источника, Валерий Хорошковский намерен закрыть сделку в первом квартале 2018 года.

Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и главный офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск.

В НБУ и Антимонопольном комитете Украины эту информацию не подтвердили.

7 ноября НБУ разрешил бизнесмену Сергею Тигипко купить другую украинскую "дочку" Сбербанка - Ви Эс Банк.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров